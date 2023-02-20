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Укрпошта з 24 лютого вводить в обіг благодійну марку "ПТН ПНХ!" із графіті Бенксі

Вартість маркового аркуша - 180 грн, з яких 42 грн - благодійний внесок.

Укрпошта з 24 лютого вводить в обіг благодійну марку "ПТН ПНХ!" із графіті Бенксі
Фото: EPA/UPG

Із 24 лютого Укрпошта вводить в обіг поштову марку "ПТН ПНХ!", присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

"2022 рік став для нашої країни роком тривожних ночей та болісних втрат, роком запеклої боротьби та сміливості. Наперекір усьому ці 365 воєнних днів перезапустили в кожному з нас новий рівень любові та шани до Батьківщини, народу, усвідомлення своєї самоідентифікації та нескореності, люті до ворога і найголовніше – віру в Перемогу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нова поштова марка – благодійна. Кожен, хто її придбає, стає учасником благодійного проєкту.

На ній зображене одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.

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Тираж поштової марки - 1 500 000 примірників або 250 тисяч маркових аркушів. Номінал марки – F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України). Вартість маркового аркуша – 180 грн, з яких 42 грн – благодійний внесок.

До марок також буде випущено конверт "Перший день", художній конверт, картку, а також тематичний світшот. Придбати поштовий випуск "ПТН ПНХ!" можна у відділеннях Укрпошти та в офіційних магазинах. Оформити передзамовлення можна, починаючи з 20 лютого, в офіційному онлайн-магазині.

На передзамовлення діють обмеження - до 10 поштових марок на одне замовлення.

Нагадаємо, поштові марки Укрпошти демонструються у Національному морському музеї Великої Британії.

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