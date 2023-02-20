Фото: ОПУ

До Києва із першим за час перебування на посаді президента США візитом прибув Джо Байден. Поїздка трималася в секреті з міркувань безпеки.

Про прибуття повідомили на офіційному телеграм-каналі Державної прикордонної служби України, але потім це повідомлення видалили. Згодом візит офіційно підтвердив Володимир Зеленський.

"Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців", – написав він.

У своїй заяві для преси президент США анонсував виділення нового пакету військової допомоги Україні вартістю в пів мільярда доларів. Він включатиме, зокрема, артилерійські боєприпаси, Javelin та інше озброєння.

"Я подумав, що є критичним, щоб не було сумнівів, що США підтримують Україну у війні", – цитує слова президента США CNN.

Байден підкреслив, що у Вашингтоні існує широка двопартійна підтримка України, хоча деякі республіканці були проти майбутньої допомоги.

Глава Української держави наголосив, що особисто Джозеф Байден та все американське суспільство із самого початку розв’язаної Росією повномасштабної війни були разом з Україною, додали на сайті президента.

"Перший телефонний дзвінок із підтримкою України був із Білого дому. Дякую за ваше лідерство. Дякую також за двопартійну підтримку, за підтримку з боку Конгресу", – зауважив Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що говоритиме з президентом США про ситуацію на фронті, а також про український народ, який переживає сьогодні надзвичайно важкі часи.

"Що ми маємо зробити, щоб зупинити війну, щоб мати успіх у цій війні, зробити Україну ще сильнішою, та як перемогти цього року", – розповів він.

Зі свого боку Джозеф Байден відзначив важливість своєї присутності сьогодні в Україні, яка демонструє підтримку з боку США незалежності, суверенітету й територіальної цілісності Української держави.

"Я думаю, що було б критично важливим не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в її війні проти жорстокої агресії", – зазначив лідер Сполучених Штатів.

Президент США зауважив, що радий знову відвідати Київ.

Американський президент побував у Михайлівському соборі разом із президентом України Володимиром Зеленським. Незадовго до появи цих повідомлень по всій Україні оголосили повітряну тривогу через активність ворожої авіації в Білорусі.

Байден також вшанував памʼять загиблих у війні українців.

Фото: ДПСУ

Байден приїхав до Києва потягом із Польщі, пише New York Times. Візит є знаком демонстрації рішучості його адміністрації перед лицем річниці вторгнення Росії в Україну.

Фото: twitter.com/USAmbKyiv

За даними журналістів, візит до Києва відбувся таємно з міркувань безпеки, і Байден залишив Вашингтон без попередження після того, як вони з дружиною повечеряли в ресторані в суботу ввечері.

Завтра очікується, що Байден зустрінеться із польським президентом Анджеєм Дудою у Варшаві та виступить із промовою.

За словами голови Офісу президента України, над організацією візиту американського президента працювали спільно із радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

"Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат. Повірте, візит Джо Байдена –стратегічний. Вирішуються чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли. Наша спільна мета – перемога України над росією і тріумф українських воїнів та західної зброї", – зазначив Андрій Єрмак.

Фото: тг-канал Андрія Єрмака

Фото: тг-канал Андрія Єрмака

Фото: тг-канал Андрія Єрмака

Сьогодні вранці МЗС України анонсувало приїзд одного з найголовніших західних партнерів України. Про кого саме йшлося – не уточнювали. З самого ранку понеділка в українській столиці були небачені перекриття доріг.

Декілька тижнів тому західні медіа почали писати, що Байден напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії приїде до Європи, швидше за все – до Польщі, де, ймовірно, зустрінеться із українським президентом. Про ймовірний візит до столиці України тоді не говорили.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі тоді заявляв, що Байден хотів би відвідати Україну, але у "відповідний момент". Зараз – не той момент, говорив він.

У січні 2023 Байден вітав президента Зеленського у Вашингтоні. Це була перша закордонна поїздка українського президента за час повномасштабної війни. Також протягом останнього року глави держав декілька разів проводили переговори телефоном.

Разом із сьогоднішнім візитом Байден приїхав до Києва уже увосьме. Джо Байден декілька разів відвідував Україну з офіційними візитами у статусі віцепрезидента США. Чотири поїздки він здійснив лише за час Революції Гідності. Також він був присутнім на інавгурації президента Петра Порошенка і приїжджав до Києва у грудні 2015 та в січні 2017 – за пʼять днів до завершення його роботи на посаді віцепрезидента.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ