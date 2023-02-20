Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що контрнаступ Збройних сил України "технічно" може початися не раніше, ніж за два місяці.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Бабель".

"Це орієнтовні терміни. Мають бути сили та засоби реалізувати задум Генштабу. Друге - давайте не забувати про погодні умови. Наприклад, у лютому в росіян не спрацювала ставка на так званого «генерала мороза». Вони думали, що можна піти в наступ колісною технікою. Нам зіграло на руку, що ґрунт і болота так і не промерзли. І тут питання - якою буде весна. Зараз ми зосереджуємо зусилля на тому, що не маємо дати росіянам успішно піти в наступ. Як будемо готові, вирішимо, коли йдемо в контрнаступ. Зараз прогнозувати, коли це станеться - неправильно", - сказав Резніков.

Він також зазначив, що не варто розділяти загрозу наступу росіян і застосування авіації.

"Це дві складові одного. Класична військова наука вчить - якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі: примусити свого опонента зупинитися й перейти в оборону; почати панувати в повітрі, щоб не дати йому піти в контрнаступ; маєш нищити всі його резерви, логістичні ланцюжки, запаси - і для цього теж потрібна авіація. Тому, коли ми кажемо, що росіяни готуються до наступу, то це обовʼязково і про авіацію", - наголосив міністр оборони.

Відповідаючи на питання, скільки нам потрібно літаків для вдалого контрнаступу, Резніков відповів: "Чим більше дадуть, ми все заберемо. Літаки ж не літають по одному, все залежить від завдання".

"Звісно, ми спершу боротимемося за пів сотні, а потім - за сотню. Реалістично, якби ми мали сотню літаків з різними можливостями виконання завдань - це був би непоганий кейс. І він реалістичний, бо кожна країна може дати 10-15 штук, і це не зменшить їхню обороноздатність", - зазначив голова Міноборони.

"Щодо літаків, мені здається, вони "дозріли". Деякі країни вже говорять про готовність навчати наші екіпажі. А коли вони готові навчати, це означає, що далі лишаються технічні питання. Моє відчуття - це питання місяців. І коли я кажу «місяців», це один-два", - додвав Резніков.

Нагадаємо, на початку лютого Резніков наголосив, що Україна використовуватиме основні бойові танки для контрнаступу проти російських окупаційних військ.

Президент Володимир Зеленський вважає, що українські сили можуть продовжувати протистояти просуванню Росії, доки почнуть контрнаступ, але союзникам необхідно продовжувати допомагати Україні зброєю. Він також зазначав, що тактика Росіх полягає в повному знищенні, і росіяни, які виконують ці накази, розділяють ці "цінності".

Президент наголосив, що Україна не піде на жодні територіальні поступки і не згодна на діалог із Путіним.