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Весняний російський наступ уже почався, – Зеленський

Президент вважає, що українські сили можуть продовжувати протистояти просуванню Росії, доки почнуть контрнаступ, але союзникам необхідно продовжувати допомагати Україні зброєю. 

Весняний російський наступ уже почався, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Весняний російський наступ уже почався, заявив президент України Володимир Зеленський у інтервʼю BBC

"Російські атаки вже відбуваються з кількох напрямків", – сказав він.

Президент вважає, що українські сили можуть продовжувати протистояти просуванню Росії, доки почнуть контрнаступ, але водночас він повторив свої заклики до збільшення військової допомоги від Заходу.

"Звичайно, сучасна зброя прискорює мир. Зброя – це єдина мова, яку розуміє Росія", – сказав Зеленський.

Зеленський додав, що тактика Росіх полягає в повному знищенні, і росіяни, які виконують ці накази, розділяють ці "цінності". Президент наголосив, що Україна не піде на жодні територіальні поступки і не згодна на діалог із Путіним.

У січні Головне управління розвідки Міноборони України попереджало, що на весну ворог планує новий наступ. У ГУР зазначили, що на Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої. 

Водночас полковник ГУР назвав новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірним, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму. 

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