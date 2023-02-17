Росія завдала ракетних ударів по Харкову

Російські окупаційні війська в ніч на 17 лютого вкотре завдали ракетного удару по Харкову.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“За попередньою інформацією, по Харкову було завдано ударів ворожими ракетами С-300”, – написав Синєгубов.

Він уточнив, що під прицілом окупантів знову були об’єкти інфраструктури.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, 16 лютого російські війська обстріляли Бахмут у Донецькій області зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню “Град”. Окупанти вкотре поцілили по житловому кварталу міста. Від атаки армії РФ загинули троє чоловіків та двоє жінок. Дев’ятеро громадян отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості.