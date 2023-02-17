Російські війська навряд чи зможуть взяти Бахмут до 24 лютого, – ISW

Оцінка Пригожина про те, що бойовики оточать місто до березня або квітня загалом є ближчими до тактичних реалій.

Російські війська не прискорюють темпи просування навколо Бахмута і навряд чи зможуть взяти місто до 24 лютого.

Так вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

“Українські сили завжди можуть вирішити, що витрати, пов’язані з утриманням Бахмута, є надто високими, і добровільно вийти з міста, хоча українські сили та лідери продовжують казати, що вони мають намір утримувати місто”, – йдеться у звіті за 16 лютого.

Раніше ISW оцінювало, що українська оборона Бахмута, найімовірніше, завадить Путіну стверджувати, що російські війська захопили місто в річницю вторгнення, намагаючись відновити надію на перемогу Росії в Україні.

Американці додають, що оцінка фінансиста групи “Вагнера” Євгена Пригожина про те, що бойовики оточать Бахмут до березня або квітня загалом є ближчими до тактичних реалій, ніж оцінки, що передбачають швидке просування Росії.

В Інституті додають, що Кремль може завдати ще одну серію ракетних ударів по цивільних об’єктах по всій Україні, щоб відзначити символічну річницю, оскільки російські військові не мають реальних успіхів на полі бою.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та охорони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що росіяни намагаються захопити Бахмут до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.