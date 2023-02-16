РФ хоче захопити Бахмут до 24 лютого, - Данілов

Це місто окупанти планували “подарувати” Путіну ще на його день народження 7 жовтня, але не склалося. Натомість російський диктатор отримав у подарунок “бавовну” на Кримському мосту.

Секретар Ради національної безпеки та охорони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що росіяни намагаються захопити Бахмут до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це Данілов розповів в інтер’ю BBC.

Секретар РНБО прокоментував прогнози щодо нового великого наступу Росії на Україну.

Він підкреслив, що наступ Росії розпочався ще 24 лютого 2022 року і відтоді не припинявся, але визнав, що зараз розпочалася активізація бойових дій на Донбасі.

"Активізація дій йде, йде певний проміжок часу, вони пробують намацати слабкі місця в нашій обороні, вони зараз сконцентрували на території Донецької області, де Бахмут, величезну кількість військових, зброї. Але я впевнений, що ми маємо давати їм відсіч, як би нам важко не було", - заявив він.

На думку Данілова, Росія намагається взяти Бахмут до річниці війни 24 лютого.

"Це місто обіцяли подарувати Путіну ще на його день народження 7 жовтня. Цього не сталось, щось інше відбулось у Криму, бахнуло. Ця країна живе річницями і датами, Росія - це ж країна-некрофіл, для них людина при житті нічого не варта. А коли померла, то має бути шана", - пояснив Данілов прив'язку до дати 24 лютого.

Нагадаємо, вчора, 15 лютого, президент Володимир Зеленський заявив, що на Бахмутському напрямку ситуація є найскладнішою з-поміж усього фронту. Також надскладно за Вугледарським напрямком.