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Повітряні сили знищили ворожий вертоліт Ка-52

Також вони поцілили по безпілотнику. 

За минулу добу українські захисники знищили один ворожий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"За минулу добу 15 лютого протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України знищено російський ударний вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат невизначеного типу", – йдеться у повідомленні. 

Авіація Повітряних Сил здійснила понад 20 літаковильотів і завдала 15 вогневих уражень по позиціях противника.

Фото: t.me/kpszsu/2323

Нагадаємо, цієї ночі ЗСУ знищили 16 з 32 випущених по Україні ракет. Деякі обʼєкти досягли цілі та влучили в обʼєкти критичної інфраструктури. В Повітряних силах наголосили, що не мають спроможності збивати ракети типу Х-22.

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