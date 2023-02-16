Повітряні сили знищили ворожий вертоліт Ка-52

Також вони поцілили по безпілотнику.

За минулу добу українські захисники знищили один ворожий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"За минулу добу 15 лютого протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України знищено російський ударний вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат невизначеного типу", – йдеться у повідомленні.

Авіація Повітряних Сил здійснила понад 20 літаковильотів і завдала 15 вогневих уражень по позиціях противника.

Фото: t.me/kpszsu/2323

Нагадаємо, цієї ночі ЗСУ знищили 16 з 32 випущених по Україні ракет. Деякі обʼєкти досягли цілі та влучили в обʼєкти критичної інфраструктури. В Повітряних силах наголосили, що не мають спроможності збивати ракети типу Х-22.