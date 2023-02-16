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Голова МЗС Китаю на зустрічі з Макроном обіцяв "сприяти миру"

Макрон і Ван обговорили війну та її "наслідки для найбільш уразливих країн, зокрема з точки зору продовольчої безпеки та фінансової спроможності". 

Голова МЗС Китаю на зустрічі з Макроном обіцяв "сприяти миру"
Фото: CFP

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час зустрічі з президентом Франції Емманулем Макроном обіцяв сприяти миру в Україні. Про це повідомили за результатами зустрічі в офісі Макрона, пише The Guardian

Макрон не приховує сподівань, що Пекін, який є важливим для Москви союзником і не засудив російське вторгненні в Україну, буде тиснути на Росію, аби вона сіла за стіл переговорів.

У середу в Парижі Макрон і Ван обговорили війну та її "наслідки для найбільш уразливих країн, зокрема з точки зору продовольчої безпеки та фінансової спроможності", за словами президента Франції.

І Макрон, і Ван "висловили однакову мету сприяння миру відповідно до міжнародного права", – повідомили в Єлисейському палаці, не уточнюючи, яким буде внесок кожної країни.

За рік повномасштабного вторгнення Китай відкрито так і не засудив дії росіян. Однак, за даними ЦРУ, Пекін сильно занепокоєний можливістю використання ядерного озброєння. 

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