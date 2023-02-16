В Алабамі (США) у середу розбився військовий вертоліт “Black Hawk”, загинули два члени екіпажу.
Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на Національну гвардію Теннессі.
Інцидент стався під час тренувального польоту.
Авіакатастрофа сталася близько 3 години дня за місцевим часом, вертоліт загорівся.
Офіс шерифа округу Медісон заявив, що унаслідок аварії на землі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, українським високопосадовцям заборонили літати на гелікоптерах до кінця розслідування авіатрощі в Броварах.