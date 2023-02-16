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У США розбився військовий гелікоптер, екіпаж загинув

Інцидент стався під час тренувального польоту. 

У США розбився військовий гелікоптер, екіпаж загинув
Фото: Радіо Свобода

В Алабамі (США) у середу розбився військовий вертоліт “Black Hawk”, загинули два члени екіпажу.

Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на Національну гвардію Теннессі.

Інцидент стався під час тренувального польоту. 

Авіакатастрофа сталася близько 3 години дня за місцевим часом, вертоліт загорівся.

Офіс шерифа округу Медісон заявив, що унаслідок аварії на землі ніхто не постраждав.

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, українським високопосадовцям заборонили літати на гелікоптерах до кінця розслідування авіатрощі в Броварах.

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