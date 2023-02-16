Перша міністерка Шотландії пішла у відставку

Лідер Шотландської національної партії та перший міністр Шотландії Нікола Стерджен оголосила про свою відставку.Про це пише BBC.

Вона заявила, що надзвичайно важливо “майже інстинктивно відчути коли прийшло час поступитися дорогою комусь іншому”. За її словами, це рішення не було реакцією на нагальні проблеми, а стало результатом більш глибокого та довгострокового осмислення.

За словами Стерджен, вона, як і раніше, дотримується ідеї про те, що наступні вибори в Шотландії можна де факто розглядати як референдум про незалежність країни.

Однак, як вона заявила, громадська думка щодо її особи стала перешкодою для дебатів. На її думку, багато проблем у Шотландії розглядаються крізь призму того, що люди про неї думають, і закликала політиків переглянути своє ставлення до політичного дискурсу.

Стерджен також сказала, що питання про наступника має вирішувати Національний виконавчий комітет Шотландської національної партії, який визначить графік виборів нового лідера.

“Я твердо вірю у те, що мій наступник приведе Шотландію до незалежності”, – заявила Стерджен наприкінці свого виступу.Нікола Стерджен уже десять років посідає центральне становище у політиці Шотландії та Великобританії. Вона найдовше залишається на посаді першого міністра Шотландії і стала синонімом руху за незалежність після приходу до влади у 2014 році.

Проте останнім часом Шотландська національна партія стикнулася зі складнощами. Реформа законів про визнання статі викликала суперечки як усередині партії, так і за її межами. Незрозумілими є й перспективи другого референдуму про незалежність Шотландії, який Стерджен активно просувала всі останні роки.

Стерджен вступила до Шотландської національної партії у 16 років і вивчала право в Університеті Глазго, а потім працювала адвокатом.

У політику прийшла в 1999 році, обравшись до нового складу шотландського парламенту як регіональний депутат від Глазго.

Її першим серйозним тестом в уряді стала епідемія свинячого грипу у 2009 році – Стерджен обіймала посаду заступника першого міністра та міністра охорони здоров'я. Потім вона обійняла посаду міністра, який контролював планування референдуму щодо незалежності.

Після провалу референдуму 2014 року Стерджен змінила свого наставника Алекса Салмонда на посаді першого міністра Шотландії.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця заявила про відставку уряду після консультацій членів Кабінету міністрів із президенткою Маєю Санду.