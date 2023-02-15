Україна повідомила Молдові про об'єкт, через який закрили авіапростір

Гросу не уточнив походження чи приналежність цього повітряного об’єкта.

Повітряний простір Молдови тимчасово закривали через повітряний об’єкт, інформацію про який Кишинів отримав від української влади.

Про це спікер парламенту Молдови Ігор Гросу розповів журналістам, повідомляє ProTV.

"Так, це або дрон, або пристрій, який виконує вимірювання на певній висоті. Інформація надійшла від українських колег, після чого Національна армія ідентифікувала його. Наших румунських колег теж поінформували, тому що цей об'єкт рухався в напрямку південного заходу. Саме тому нам знадобився цей короткий інтервал для забезпечення безпеки повітряного простору", - сказав Гросу.

Гросу, втім, не уточнив про походження чи приналежність цього повітряного об’єкта.

"Поруч із нами йде війна. Він прилетів із півночі, з боку України. Ми повинні бути пильними, у постійному контакті з Україною та Румунією, щоб відстежувати подібні ситуації", - додав він.

Нагадаємо, що повітряний простір над Молдовою закривали у вівторок, 14 лютого, через об’єкт, схожий на повітряну кулю.