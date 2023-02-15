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Американський виробник припинив постачання "Віагри" в Росію

Наразі виробництво препарату "не локалізовано в РФ".

Американський виробник припинив постачання "Віагри" в Росію
Ілюстративне фото

Американська компанія Viatris призупинила постачання в Росію препарату "Віагра" в таблетках.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на пресслужбу Мінпромторгу РФ.

"У 2022 році ТОВ "Віатріс" поінформувало про зупинення постачання препарату "Віагра" у лікарській формі "таблетки", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виробництво препарату "не локалізовано в Росії".

При цьому в російському міністерстві заявили, що в РФ "звичайно ж є можливість виробляти віагру на території своєї держави".

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України зазначили, що після майже року війни лише 9% із майже 1500 світових компаній залишили російський ринок.

У квітні минулого року компанія Reckitt, якій належить бренд Durex, оголосила про вихід з російського ринку. При цьому компанія вирішила продати свою частку на ринку РФ.

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