Іранські “шахеди” раніше вразили нафтовий танкер біля Оману, – розвідка Пентаногу

“Фотографії уламків і компонентів БПЛА з України відповідають системам, демонстрованим на військових виставках та в інших місцях на Близькому Сході".

Безпілотники іранського виробництва, які Росія запускає проти українських цілей, є тими самими, що вразили нафтовий танкер у 2021 році, вбивши двох людей.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Розвідувального управління Пентагону.

“Це остання ознака того, що безпілотні літальні апарати стали зброєю, вбудованою в світові арсенали”, – зазначає видання.

Міністерство оборони США опублікувало у вівторок надзвичайно детальний схематичний аналіз із діаграмами та фотографіями уламків, які документують використання росіянами безпілотних літальних апаратів.

“Фотографії уламків і компонентів БПЛА з України відповідають системам, демонстрованим на військових виставках та в інших місцях на Близькому Сході. Цей аналіз підтверджує використання Росією різних летальних іранських БПЛА у війні в Україні”, – зазначили у розвідці.

Оприлюднення розвідкою публічної оцінки було незвичайним, але відповідає зусиллям адміністрації президента США Байдена розсекретити інформацію про можливості та системи озброєнь Росії як один із способів створити підтримку для опору України вторгненню Росії. Видання містить кольорові зображення знайдених в Україні фрагментів безпілотників, зокрема двигунів.

Створений в Ірані Shahed-136, який росіяни перейменували в Герань-2, “має характерну форму, з корпусом у формі дельтовидного крила та вертикальними стабілізаторами, що простягаються над і під корпусом, як показано в іранській пресі та на військових виставках”.

У повідомленні йдеться, що Іран використав Shahed-136 в атаці на нафтовий танкер MT Mercer Street біля узбережжя Оману. Систему відправили бойовикам хуситам в Ємені. На сьогодні хусити не використовували цю систему в атаках, але продемонстрували її публічно.

Високопосадовець міністерства оборони США, знайомий з іранськими військовими, заявив журналістам, що безпілотники, надані Росії, тепер є на спорядженні Ірану. За словами чиновника, повітряні транспортні засоби можуть бути використані проти повітряних і наземних сил США на Близькому Сході в масованих атаках, які нагадуватимуть повільніші версії крилатих ракет. ВПС США у регіоні тепер регулярно відпрацьовують тактику протиповітряної оборони, використовуючи винищувачі, радари та наземні системи для придушення “роїв безпілотників”.

Нагадаємо, британська організація “Conflict Armament Research” і українські військові дослідили, що Іран модифікує ударні безпілотники, які він надає Росії, щоб вибухові боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним цілям в Україні.