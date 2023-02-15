Росія утримувала щонайменше 6 тисяч українських дітей для “перевиховання”, – Єльський університет

Дослідники виявили 43 табори та інші об’єкти, де вони утримувалися.

РФ утримувала щонайменше 6000 українських дітей (ймовірно, набагато більше) у Криму та Росії для політичного перевиховання.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт Лабораторії гуманітарних досліджень Школи громадського здоров’я Єльського університету в рамках проєкту за підтримки Державного департаменту, у межах якого вивчали порушення прав людини та військові злочини ймовірно скоєні Росією.

У звіті йдеться, що дослідники Єльського університету виявили щонайменше 43 табори та інші об’єкти, де утримувалися українські діти. Вони були частиною “широкомасштабної мережі”, якою керувала Москва після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Серед дітей були ті, хто перебував під опікою батьків або сімей; ті, кого Росія вважала сиротами; інші, які перебували під опікою українських державних установ до вторгнення, і ті, чия опіка була невизначеною через війну.

“Основною метою табору, яку ми визначили, є політичне перевиховання”, – сказав один із дослідників Натаніель Реймонд під час брифінгу для журналістів.

Деякі з дітей були “переміщені через систему та усиновлені російськими сім’ями або передані в прийомні сім’ї в Росії”.

Наймолодшій дитині, виявленій у російській програмі, було лише чотири місяці, а в деяких таборах навчали дітей віком від 14 років. Реймонд, додав, що дослідники не знайшли доказів того, що ці діти пізніше були задіяні в бойових діях.

“Те, що задокументовано в цьому звіті, є явним порушенням 4-ї Женевської конвенції – угоди, яка захищає цивільне населення під час війни”, – сказав Реймонд.

За його словами, це також може бути доказом того, що Росія вчинила геноцид під час війни в Україні, оскільки передача дітей з метою зміни чи знищення національної ідентичності може бути складником злочину геноциду.

“Ця мережа тягнеться від одного кінця Росії до іншого”, – сказав Раймонд.

У звіті зазначено, що система таборів і усиновлення російськими сім'ями українських дітей, вивезених з Батьківщини, санкціонована та координована на найвищих рівнях російського уряду, починаючи від президента Володимира Путіна.

Речник Державного департаменту Нед Прайс зазначив, що можуть бути вжиті заходи проти 12 осіб, які, як сказано в доповіді, ще не перебувають під санкціями США.

Нагадаємо, керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов заявив, що російські окупанти під час війни примусово депортували до Російської Федерації понад 16 тис. українських дітей.