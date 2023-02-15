Колишній настоятель Благовіщенського собору УПЦ МП м. Коростишів Житомирської області архімандрит Іаков (Шумов) був помічений на днях на службі у московському Донському монастирі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Фото: t.me/sonyakoshkina

За даними LB.ua, архімандрит Іаков (Євген Шумов) має російське громадянство, у коростишівському соборі служив з 2000 року. За попередньою інформацією, з України він виїхав 6 грудня 2022 року та повертатися не збирається, Житомирською єпархією виведений поза штат.

Що цікаво, ще 4 грудня 2022 року, за повідомленням Житомирської єпархії, митрополит Іаков (Шумов) був нагороджений орденом святого апостола Андрія Первозванного за заслуги перед УПЦ - “будівництво храмів, собору в Коростишеві, активну участь у житті Житомирської єпархії, розвиток церковноприходського життя”.

Нагадаємо, наразі в Росію втекли щонайменше три високопоставлені представники УПЦ МП - митрополит Ізюмський та Куп'янський Єлисей, митрополит Роменський і Буринський Іосиф (Масленников) (звільнені з УПЦ МП після втечі) та архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій. Громадянство двох останніх представників УПЦ призупинено за указом президента Володимира Зеленського.