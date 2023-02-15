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США перехопили російські бомбардувальники поблизу Аляски

Росія запускала військові літаки над Беринговим морем і раніше, але Захід став більш стурбований після вторгнення РФ в Україну.

США перехопили російські бомбардувальники поблизу Аляски
Фото: Міноборони Білорусі

Російські бомбардувальники та винищувачі були перехоплені в міжнародному повітряному просторі поблизу Аляски.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на американських військових.

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) направило два винищувачі F-16 у цей район в понеділок.

Російські літаки не входили у повітряний простір США чи Канади і не становили загрози, йдеться в заяві NORAD.

Росія заявила, що останніми днями виконувала польоти над міжнародними водами, зокрема в Беринговому морі між Аляскою та Росією.

Росія запускала військові літаки над Беринговим морем і раніше, але Захід став більш стурбований після вторгнення РФ в Україну.

Зазначається, що сили безпеки Північної Америки також перебувають у стані підвищеної готовності після того, як у повітряному просторі США було збито ймовірно китайський аеростат спостереження.

Нагадаємо, нещодавно Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки. Це Іл-20М і два Су-27.

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