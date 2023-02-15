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Російського бізнесмена Владислава Клюшина засудили в США за звинуваченням у хакерстві

Він разом з спільниками заробили внаслідок шахрайства майже 90 мільйонів доларів.

Російського бізнесмена Владислава Клюшина засудили в США за звинуваченням у хакерстві
Фото: Stock

У США журі присяжних визнало винним російського бізнесмена, пов’язаного з Кремлем, у зломі комп’ютерних мереж для отримання таємної внутрішньої інформації про численні компанії, яку використовували для торгівлі.

Про це пише Reuters.

Владислав Клюшин, власник московської компанії з інформаційних технологій під назвою М-13, яка працювала на російський уряд, був визнаний винним у змові, шахрайстві з електронними даними та шахрайстві з цінними паперами.

Зазначається, що він разом з спільниками заробили внаслідок шахрайства 90 мільйонів доларів.

Хакери зламали мережі двох компаній, які допомагають публічним компаніям подавати звіти до регуляторів цінних паперів США – “Donnelley Financial Solutions” і “Toppan Merrill”.

З 2018 по 2020 рік хакери переглядали та завантажували ще не оголошені звіти про прибутки сотень компаній, включаючи Tesla і Microsoft, якими Клюшин та інші торгували до того, як інформація ставала публічною.

З п’яти росіян 42-річний Клюшин був єдиним, кого заарештували. Він постав перед судом після того, як його затримали у Швейцарії під час гірськолижної прогулянки в березні 2021 року та екстрадували до Сполучених Штатів.

Інші четверо залишаються на свободі, включно з Іваном Єрмаковим, колишнім офіцером російської військової розвідки, який працював у М-13 і розшукується урядом США за його ймовірну участь у хакерських схемах з метою втручання в президентські вибори 2016 року та атаки на антидопінгові агентства. 

Нагадаємо, керівник компанії з кібербезпеки Dragos заявив, що повʼязані з Росією хакери у перші тижні повномасштабного вторгнення були дуже близькі до виведення з ладу десятка американських електричних та газових обʼєктів

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