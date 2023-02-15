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Землетруси в Туреччині та Сирії стали найгіршим стихійним лихом в єврорегіоні за століття, – ВООЗ

Організація говорить про потребу у 43 мільйонах доларів для підтримки заходів реагування, цифра має зрости.

Землетруси в Туреччині та Сирії стали найгіршим стихійним лихом в єврорегіоні за століття, – ВООЗ
Наслідки смертоносного землертусу у Туреччині
Фото: ЕРА/UPG

Потужні землетруси, які вразили центральну Туреччину та північно-західну Сирію трохи більше тижня тому, стали “найгіршим стихійним лихом у Європейському регіоні ВООЗ за століття”.

Про це заявив регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі Ханс Клюге, пише Politico.

“Ми все ще дізнаємося про його масштаби. Його справжня ціна ще не відома”, – сказав Клюге під час брифінгу. 

Єврорегіон ВООЗ включає 53 країни Європи та Центральної Азії разом з Туреччиною.

Підтверджено, що понад 31 тисяча людей загинула в Туреччині, і майже 5 тисяч – у Сирії. Очікується, що цифри зростатимуть.

26 мільйонів людей в обох країнах потребують гуманітарної допомоги.

ВООЗ звернулася із закликом на суму 43 мільйони доларів для підтримки заходів реагування на землетрус.

“Я очікую, що найближчими днями ця цифра зросте щонайменше вдвічі, оскільки ми отримаємо точнішу оцінку масштабів цієї кризи та потреб”, – сказав Клюге.

Через пошкодження об'єктів водопостачання та санітарних об’єктів зростає занепокоєння щодо проблем зі здоров'ям, включно з поширенням інфекційних захворювань. Медичні установи також серйозно постраждали.

“За даними турецької влади, близько 80 000 осіб перебувають у лікарнях, що створює величезне навантаження на систему охорони здоров'я, яке найбільша постраждала внаслідок стихійного лиха”, – сказав Клюге.

Нагадаємо, внаслідок землетрусу у Туреччині загинули п’ятеро українців. Ще семеро громадян України вважаються зниклими безвісти.

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