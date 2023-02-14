Рятувальники ДСНС врятували перше життя в Туреччині

Бійці ДСНС України врятували у Туреччині жінку, яка вижила після землетрусу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“На 9-й день після страшного землетрусу у Туреччині наші рятувальники допомогли знайти та визволили з-під завалів жінку, що вижила після руйнування житлового будинку”, - розповів голова ДСНС Сергій Крук.

Він уточнив, що це сталося у секторі R у м. Антак'я.

В цьому секторі група зведеного загону ДСНС виконувала пошуково-рятувальну місію на одному з найважчих напрямків.

Як раніше повідомлялось, станом на вівторок, 14 лютого, вдалося розшукати 136 громадян України, які перебували у Туреччині під час землетрусів. Евакуювали 37 українців, з під завалів врятовано 10 наших громадян. Внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, зокрема родина із Запоріжжя.