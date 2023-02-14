Із МЗС Польщі звільнили всіх випускників Московського інституту міжнародних відносин

За словами Рау, МДІМВ був "інвестицією у функціонування імперіалізму", "частиною радянської м'якої сили", випускники якого повинні були "служити державним справам цієї імперії".

Із Міністерства закордонних справ Польщі звільнили всіх випускників Московського державного інституту міжнародних відносин.

Про це в інтерв'ю Gazeta Polska заявив глава МЗС Збіґнєв Рау.

За його словами, такі звільнення - це частина процесу декомунізації в Польщі. Зокрема, було внесено зміни до законодавства про дипломатичну службу.

За словами Рау, МДІМВ був "інвестицією у функціонування імперіалізму", "частиною радянської м'якої сили", випускники якого повинні були "служити державним справам цієї імперії".

Глава МЗС зазначив, що проблему звільнення випускників московського вишу розв'язали через зміну законодавства.

"Ми двічі вносили зміни до закону про дипломатичну службу, але це питання було врегульовано 28 квітня 2022 року. Начальник дипломатичної служби дає дозвіл на подальше працевлаштування особи, яка здобула освіту, наприклад, в іноземному військовому виші, але виключаючи держави-союзники. Висновок про відсутність протипоказань до роботи видає Служба внутрішньої безпеки. Коли ми розпочали цю процедуру, працювало всього 38 випускників МДІМВ. Хтось досяг пенсійного віку, а хтось просто звільнився. З 38 осіб негативну думку отримали 37, тобто, залишилася одна людина", - розповів Рау.

Наразі чотири людини звернулися до суду, позиваючись до МЗС.

Нагадаємо, охоронець, який шпигував на користь Росії в британському посольстві у Берліні, понад три роки збирав секретну інформацію, зокрема, листування з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.

Тим часом у Норвегії очікують, що цьогоріч Росія буде більше шпигувати за їхнім енергосектором.