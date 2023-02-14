Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Москаль убежден, что Лозинский прячется на Украине
Москаль убежден, что Лозинский прячется на Украине
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
ГоловнаСвіт

Резніков провів двосторонню зустріч із міністром оборони Нідерландів

Він подякував колезі за потужні пудтримку. 

Резніков провів двосторонню зустріч із міністром оборони Нідерландів
Кайса Оллонґрен і Олексій Резніков
Фото: Ollongren Twitter

Міністр оборони Олексій Резніков провів у Брюсселі двосторонню зустріч із нідерландською коленою Кайсою Оллонґрен.

Резніков повідомив, що подякував їй та всьому народу Нідерландів за підтримку України та українців. 

"Загальна вартість військової допомоги, яку Нідерланди надали Україні, становить близько 1 млрд євро. Дякую за те, що робите і за те, що ще буде зроблено для посилення наших оборонних спроможностей", – зазначив міністр.

Зустріч відбулася на полях засідання Контактної групи з питань оборони України, також відомої як формат "Рамштайн". Крім як з міністром оборони Нідерландів, Резніков також провів двосторонню зустріч із американським колегою. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також