Резніков провів двосторонню зустріч із міністром оборони Нідерландів

Міністр оборони Олексій Резніков провів у Брюсселі двосторонню зустріч із нідерландською коленою Кайсою Оллонґрен.

Резніков повідомив, що подякував їй та всьому народу Нідерландів за підтримку України та українців.

"Загальна вартість військової допомоги, яку Нідерланди надали Україні, становить близько 1 млрд євро. Дякую за те, що робите і за те, що ще буде зроблено для посилення наших оборонних спроможностей", – зазначив міністр.

Зустріч відбулася на полях засідання Контактної групи з питань оборони України, також відомої як формат "Рамштайн". Крім як з міністром оборони Нідерландів, Резніков також провів двосторонню зустріч із американським колегою.