НАТО створює координаційне бюро для захисту газопроводів

Його мета - скласти карту можливих уразливих місць та зміцнити співпрацю з представниками промисловості.

НАТО створює координаційний осередок для захисту критичної інфраструктури після передбачуваних актів саботажу на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Deutsche Welle.

Мета координаційного бюро - скласти карту можливих уразливих місць та зміцнити співпрацю з представниками промисловості.

Столтенберг зазначив, що це сприятиме протидії загрозам критичній інфраструктурі - трубопроводам та підводним кабелям.

Раніше, в січні, також повідомлялося, що Євросоюз та НАТО створять робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури від можливих диверсій з боку Росії. Робоча група на початку покриватиме чотири сектори: це транспорт, енергетика, цифрова сфера та космос.

Нагадаємо, 27 вересня 2022 року стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Прокуратура Швеції підтвердила наявність залишків вибухівки на місці витоку газу, а прокурор, який веде розслідування, підтвердив, що інциденти біли диверсією.

Німецькі слідчі також упевнені, що "Північний потік" підірвали росіяни.

Із початком повномасшабної війни проти України Москва задля енергетичного шантажу скоротила поставки газу до Європи через "Північний потік-1". "Північний потік-2" Європа відмовилася запускати в роботу в якості санкцій за вторгнення. У серпні Росія вирішила повністю припинити газопостачання першим "потоком", заявивши, що має "технічні проблеми". Європейські політики вважають цю відмовку нісенітницею.