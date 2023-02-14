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Сьогодні з 9-го “Рамштайну” стартує зустріч міністрів оборони країн НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради.

Сьогодні з 9-го “Рамштайну” стартує зустріч міністрів оборони країн НАТО
Фото: Twitter NATO

У вівторок, 14 лютого в Брюсселі cтарує зустріч міністрів оборони країн блоку НАТО, яка триватиме два дні.

Про це йдеться на сайті Альянсу.

Сьогодні відбудеться дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України, організоване США. Зустріч розпочнеться о 10:00 за місцевим часом у штаб-квартирі НАТО. Міністр оборони США Остін Ллойд говоритиме з пресою про результати “Рамштайну”.

Далі у програмі – засідання Північноатлантичної ради на сесії міністрів оборони із гостями та міністром оборони України Олексієм Резніковим.

15 лютого міністри знову зберуться, цього разу запрошеними будуть представники Фінляндії та Швеції.

Завершить зустріч пресконференції генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Нагадаємо, Резніков серед головних питань порядку денного засідання називав захист українського неба, зокрема через залучення авіаційної платформи

Столтенберг зі свого боку також очікує, що на засіданні Консультаційної групи з питань оборони України розглянуть питання можливого постачання літаків.

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