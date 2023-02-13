Окупанти обстріляли вісім громад Сумщини

При обстрілах обійшлось без втрат та руйнувань.

Сьогодні, 13 лютого, росіяни обстріляли Білопільську, Юнаківську, Миропільську, Есманьську, Краснопільську, Глухівську, Великописарівську та Шалигинську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Було зафіксовано близько 100 прильотів.

Білопільську громаду обстріляли двічі - перший раз 5 прильотів, а другий - ще 3.

Також із мінометів обстріляли Юнаківська громада − було зафіксовано 26 прильотів по населених пунктах громади протягом дня.

На територію Миропільської громади було скинуто 9 мін, а на Есманьську - 23 мінии.

На Краснопільську громаду з БпЛА скинули вибуховий пристрій і випустили 4 міни. На Великописарівську громаду також було здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою.

Глухівську громаду обстріляли з мінометів - 10 прильотів.

По Шалигинській громаді випустили 18 мін протягом дня.

На щастя, обійшлось без втрат та руйнувань.

Нагадаємо, у понеділок, 13 лютого, російські загарбники обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. На жаль, було поранено нікопольця, також було пошкоджено промислове підприємство, три приватних житлових будинки, автівки, лінія електропередач, господарчі споруди.