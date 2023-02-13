В деяких районах Києва можуть застосовуватися локальні відключення світла

Йдеться принаймні про три таких райони у столиці.

В деяких районах Києва, зокрема в частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського, є дефіцит пропускної спроможності мереж.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Мережі НЕК Укренерго, пошкоджені через обстріли, поки не можуть передавати такі обсяги електроенергії, щоб забезпечити всіх киян світлом. Тому тут можуть застосовуватися локальні відключення за графіками”, - повідомив Коваленко.

Він додав, що наразі генераційних обмежень в Україні практично немає. В роботі усі дев’ять енергоблоків атомних електростанцій, крім того працюють додаткові блоки на деяких ТЕС і більш активно працюють ГЕС.

Нагадаємо, минулого тижня електрикам вдалося заживити 95 населених пунктів у Донецькій і Дніпропетровській областях, що регулярно потерпають від російських атак.