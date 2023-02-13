Окупанти зазнають значних втрат під Білогорівкою і Кремінною, - Гайдай

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат під Білогорівкою і Кремінною у Луганській області.
Про це повідомив у Телеграм очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"В Білогорівці, і поблизу Кремінної наші військові дали ворогу гідну відсіч - окупанти понесли значні безповоротні втрати", - йдеться у заяві.
За словами Гайдая, кожного дня росіяни збільшують кількість наступів. На Сватівському та на Кремінському напрямках воюють російські десантники.
"За останні два-три тижні на окупованій частині Луганської області сталося багато "бавовни", - розповів глава ОВА.
Нагадаємо, що 7 лютого Гайдай повідомив, що окупанти будують стаціонарний крематорій на Луганщині через велику кількість загиблих російських військових.