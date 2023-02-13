Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти зазнають значних втрат під Білогорівкою і Кремінною, - Гайдай

На Сватівському та на Кремінському напрямках воюють російські десантники.

Окупанти зазнають значних втрат під Білогорівкою і Кремінною, - Гайдай
Сергій Гайдай
Фото: Скріншот відео

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат під Білогорівкою і Кремінною у Луганській області.

Про це повідомив у Телеграм очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"В Білогорівці, і поблизу Кремінної наші військові дали ворогу гідну відсіч - окупанти понесли значні безповоротні втрати", - йдеться у заяві.

За словами Гайдая, кожного дня росіяни збільшують кількість наступів. На Сватівському та на Кремінському напрямках воюють російські десантники.

"За останні два-три тижні на окупованій частині Луганської області сталося багато "бавовни", - розповів глава ОВА.

Нагадаємо, що 7 лютого Гайдай повідомив, що окупанти будують стаціонарний крематорій на Луганщині через велику кількість загиблих російських військових. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також