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Окупанти будують стаціонарний крематорій на Луганщині через великі втрати серед російських військових, - Гайдай

Крематорій будують в окупованому Новопскові Старобільського району.

Окупанти будують стаціонарний крематорій на Луганщині через великі втрати серед російських військових, - Гайдай
Фото: скрін відео

Окупанти будують стаціонарний крематорій на Луганщині через велику кількість загиблих російських військових. 

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Нема куди дівати трупи російських солдатів: в окупованому Новопскові орки будують стаціонарний крематорій”, - розказав Сергій Гайдай.

Крім того, він повідомив, що росіяни штурмують позиції, перевдягнувшись в український піксель. Як зазначає очільник ОВА, подібний маскарад спостерігається по всій лінії фронту, але такий обман просуватися ворогу не допомагає.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 лютого, ЗСУ знищили 1030 окупантів, 14 танків і 28 бойових броньованих машин. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 133 190 військових.

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