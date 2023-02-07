Компанії Оксани Марченко фінансували МВС Росії і росгвардію, – СБУ

Вони платили нібито за охорону нерухомості Медведчука в Криму.

Компанії Оксани Марченко – дружини підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука – підозрюються в фінансуванні МВС Росії та росгвардії. Марченко є кінцевою бенефіціаркою мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки росгвардії та МВС в окупованому Криму.

Ці фірми платили росіянам нібито за "охорону нерухомості Медведчука в Криму, повідомили в пресслужбі СБУ. Також бізнес-структура Марченко сплачувала податки в російський бюджет.

"Загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресора становить більше 50 млн у гривневому еквіваленті", – зазначили в СБУ.

Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів. Для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві.

Потім "кримська" фірма підписала відповідні "охоронні" угоди зі структурами росгвардії та МВС Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення росіян компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет рашистів.

Під час 11 обшуків на об’єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили:

документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок,

печатки та банківські картки, які використовували у незаконній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Оксана Марченко виїхала з України незадовго до повномасштабного вторгнення. Її арештований чоловік невдало намагався втікти, але був перехоплений правоохоронцями. Потім його відправили до Росії в межах обміну полоненими.