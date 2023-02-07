Віцепрезидентка США говоритиме у Мюнхені про плани щодо підтримки України

Гарріс продовжить дипломатичну взаємодію Cполучених Штатів з союзниками та партнерами з цього питання.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс обговорить продовження підтримки України наступного тижня у Мюнхені, де відбудеться європейська конференція з безпеки

Про це пише “Голос Америки” з посиланням на Білий дім.

Гарріс у своєму виступі має наголосити на мужності українського народу, підтвердить міжнародну підтримку Києва, засудить дії Росії, підтвердить взаємні оборонні зобов'язання Вашингтона в рамках НАТО і “намітить шлях уперед” щодо України.

Віцепрезидентка заявить, “що ця боротьба є частиною чогось більшого – захисту міжнародних правил та норм, а також свободи та волі”.

Гарріс також зустрінеться з іноземними лідерами і продовжить дипломатичну взаємодію Cполучених Штатів з союзниками та партнерами щодо війни в Україні.

Нагадаємо, Мюнхенська безпекова конференція відбудеться з 16 по 18 лютого.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна просуватиме на конференції три пріоритетні теми: постачання далекобійних ракет і відкриття постачання бойових літаків, членство України у НАТО і майбутнє Росії.