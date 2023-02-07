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Байден пояснив, чому китайській кулі-шпигунці дозволили пролетіти через всю територію США

Аналогічні польоти проводилися під час адміністрації Дональда Трампа.

Байден пояснив, чому китайській кулі-шпигунці дозволили пролетіти через всю територію США
Фото: ЕРА/UPG

Посилення США захисту від китайського шпигунства на вимогу президента Джо Байдена допомогло ідентифікувати повітряну кулю-шпигунку минулого тижня.

Про це пише Associated Press.

Також встановлено, що аналогічні польоти проводилися під час адміністрації Дональда Трампа.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що після того, як Байден обійняв посаду, “США посилили спостереження за нашим територіальним повітряним простором”. “Ми розширили нашу здатність виявляти речі, які адміністрація Трампа не могла виявити”, – сказав він.

Водночас деякі республіканців звинуватили Байдена у тому, що він не наказав збити повітряну кулю до того, як аеростат пролетів через всю територію США.

Президент зазначає, що наказав збити кулю тоді, коли це буде доречно. Над землею її не збивали, бо вона не передбачала серйозної небезпеки.

Під час розмови з журналістами Байден висловив своє незмінне невдоволення Пекіном. На запитання, чому Китай запустив повітряну кулю над США, він просто відповів: “Тому що вони китайці”.

Нагадаємо, 4 лютого Сполучені Штати збили китайський аеростат, коли він "плив" біля південно-східного узбережжя країни. Вашингтон назвав це "явним порушенням суверенітету США". Китай заявив зі свого боку, що куля є не розвідником, а метеорологічним зондом, що відхилився від курсу через погану погоду.

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