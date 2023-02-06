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Ердоган оголосив у Туреччині семиденну жалобу через землетрус

Жалоба триватиме до 12 лютого.

Ердоган оголосив у Туреччині семиденну жалобу через землетрус
Фото: CNN

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив семиденну жалобу у зв’язку із землетрусом, що стався 6 лютого. 

Про це він повідомив у Twitter.

«Через землетруси, які сталися в нашій країні 6 лютого, оголошено національний траур на сім днів. Наш прапор буде приспущений до заходу сонця в неділю, 12 лютого, в усіх представництвах нашої країни та за кордоном», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Туреччині та Сирії сталися два землетруси, внаслідок яких в обох державах загинуло понад дві тисячі осіб, ще понад 10 тисяч отримали поранення. 

Міністерство закордонних справ має 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України через землетрус у Туреччині.

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