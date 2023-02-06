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Австрія вважає, що з РФ потрібно підтримувати діалог, зокрема в ОБСЄ

Голова МЗС Австрії зазначив, що у відносинах з Путіним "повернення до статус кво" неможливе. 

Австрія вважає, що з РФ потрібно підтримувати діалог, зокрема в ОБСЄ
Александер Шалленберг
Фото: ЕРА/UPG

На думку очільника МЗС Австрії Александра Шалленберга, із Росією треба підтримувати діалог, зокрема в ОБСЄ.

Про це повідомляє Укрінформ.

Шалленберг також вважає, що треба відрізняти Путіна та його систему від Росії з її культурою, історією та людьми.

Міністр запевнив, що Австрія була зобов’язана видати візи делегації росіян, котрі прибудуть до Відня для участі в ПА ОБСЄ.

На його думку, ОБСЄ залишається важливою платформою, оскільки під час засідань "росіяни змушені чути, що вони повністю ізольовані".

Шалленберг підкреслив, що треба залишатись в діалозі із РФ, хоча один член делегації Росії в ПА ОБСЄ, Петро Толстой, закликав "загнати Україну у 18 століття", а другий, Леонід Слуцький, закликав до страти полонених бійців "Азовсталі".

Голова австрійського МЗС зазначив, що у відносинах з Путіним "повернення до статус кво" неможливе. 

Як раніше повідомлялось, Австрія не може постачати Україні озброєння зокрема через зафіксований у конституції нейтральний статус. 

Нагадаємо, днями Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю в Україну. При цьому вони підкреслили тісну співпрацю своїх двох країн.

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