Поліція підозрює “директора” ринку в Херсоні в колабораціонізмі

Співробітники поліції підозрюють мешканця Херсона у співпраці із російськими окупантами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Під час тимчасової окупації обласного центру 65-річний чоловік добровільно погодився зайняти посаду "директора" "Центрального ринку" та організував роботу комунального підприємства за економічними стандартами країни-агресора”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що "керівник" ринку почав запроваджувати ведення господарської діяльності ринку за економічними стандартами РФ.

Він зареєстрував підприємство в незаконно створеній податковій інспекції та відкрив рахунки в одному з банків РФ. Також він змушував торговців сплачувати за оренду місць та вести торговельну діяльність виключно в російських рублях. Крім того, підприємство сплачувало податки в рублях на рахунки окупантів.

Наразі слідчі заочно повідомили чоловіку про підозру в скоєнні злочину. Санкція статті передбачає покарання в виді штрафу в розмірі до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

В поліції наголосили, що ще до 24 лютого 2022 року правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо вимагання та отримання підозрюваним хабара.

Нагадаємо, співробітники поліції повідомили про підозру двом активним учасницям псевдо-референдуму у Херсонській області.