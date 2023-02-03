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Двом активним учасницям псевдо-референдуму на Херсонщині повідомили про підозру

Жінкам загрожує до 10 років ув’язнення.

Двом активним учасницям псевдо-референдуму на Херсонщині повідомили про підозру
Фото: Національна поліція

Співробітники поліції повідомили про підозру двом активним учасницям псевдо-референдуму у Херсонській області

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Поліцейські встановили, що дві жінки, віком 36 і 52 роки, взяли активну участь у проведенні псевдо-референдуму щодо входу Херсонської області до складу РФ. 

В період з 23 по 27 вересня 2022 року одна з жінок в селищі Чорнобаївка, а інша в селах Благодатне, Клапая та Кіселівка здійснювали подвірний обхід населених пунктів. За участі озброєних військових РФ, жінки надавали мешканцям незаконні бюлетені для голосування та агітували виборців зробити “правильний вибір”.

Слідчі поліції повідомили жінкам про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.111-1 Кримінального кодексу України. 

Якщо вина жінок буде доведена, їм загрожує покарання в виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому очільнику Херсонської обласної адміністрації Геннадію Лагуті.

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