США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,2 млрд, - Пентагон

Він передбачає надання бронетехніки та боєприпасів для ракетних систем HIMARS.

Сполучені Штати Америки надають Україні черговий великий пакет військової допомоги для України.

Про це заявив на брифінгу представник Пентагону, бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер.

"Сьогодні Міністерство оборони США оголошує, що виділяє новий пакет допомоги для України на суму 2,2 млрд доларів", - сказав він.

Він зазначив, що пакет допомоги передбачає надання Україні бронетехніки, боєприпасів для ракетних систем HIMARS, які дозволили б українським силам вражати цілі у тилу російських окупантів.

До пакету увійдуть:

додаткові боєприпаси для HIMARS,

додаткові артілерійські снаряди калібру 155 мм,

додаткові мінометні снаряди калібру 120 мм,

190 великокаліберних кулеметів з термальними прицілами та боєприпасами.

181 машина MRAP,

250 Javelin,

2000 протитанкових ракет,

протипіхотні боєприпаси Claymore,

підривні боєприпаси,

спорядження для холодної погоди, шоломи та інше польове обладнання,

дві вогневічастини ППО Hawk,

зенітні гармати та боєприпаси.

Нагадаємо, 25 січня Міноборони США повідомило про надання Україні пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів, який містить танки Abrams. Також повідомлялося, що США надішлють Україні наземні бомби Boeing GPS, але їх зможуть доставити через місяці.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Штати вже виділили Україні понад 27,1 мільярд доларів безпекової допомоги.