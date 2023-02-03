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США надішлють Україні наземні бомби Boeing GPS, але їх зможуть доставити через місяці, – Bloomberg

У заяві Boeing йдеться, що це замовлення стане першим продажем зброї. 

США надішлють Україні наземні бомби Boeing GPS, але їх зможуть доставити через місяці, – Bloomberg
Ілюстративне фото
Фото: Посольство США в Україні

До нового пакету допомоги від США увійдуть ракети наземного базування з бомбовим наконечником, які буде замовлено у Boeing Co. Про цю допомогу оголосять вже сьогодні, пише Bloomberg із посиланням на посадовців

Гібридна зброя великої дальності поєднує в собі два перевірених пристрої: авіаційну бомбу малого діаметра з наведенням за допомогою супутників GPS, яка наразі широко використовується, і армійську ракету, яка вже знаходиться на озброєнні українських збройних сил. Як і інше обладнання, надане США та союзниками, воно не буде розгорнуто в Україні найближчим часом: офіційний представник галузі сказав, що для перших поставок знадобиться приблизно дев’ять місяців після того, як ВПС укладуть контракт.

Фінансуватимуть ці ракети з Ініціативи сприяння безпеці України. За словами одного з посадовців, на зброю Boeing було виділять не більще $200 млн. Також у п’ятницю буде оголошено про виділення додаткових 475 мільйонів доларів США, які мають піти, зокрема на додаткові протипіхотні міни Claymore, зимові парки, 155-мм снаряди Excalibur із наведенням GPS, обладнання для підтримки ракет Patriot та ракетні пускові установки Mk 153, повідоми американський чиновник, знайомий зі списком. 

Нову ракету Boeing із бомбовим наконечником випробовували тричі з 2015 року у партнерстві зі шведською компанією Saab AB. За словами офіційного представника галузі, знайомого з результатами, під час навчань снаряд пролетів понад 81 милю (130 кілометрів) і вразив ціль у межах 40 дюймів (102 сантиметрів) від своєї цілі GPS. Це приблизно вдвічі більше, ніж теперішні ракети, випущені з пускових установок Boeing, які стали цінним надбанням українських сил.

У заяві Boeing йдеться, що це замовлення стане першим продажем зброї. 

Декілька днів тому про план передачі таких ракет Україні писало Reuters. Вони мають радіус дії до 150 кілометрів. 

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