У Німеччині вантажний потяг збив дітей, є жертва

У місті Реклінгхаузен на заході Німеччини одна дитина загинула, а ще одна отримала серйозні поранення після того, як їх збив вантажний потяг і протягнув уздовж залізничної колії.

Про це пише Reuters з посиланням на Bild.

Поліція підтвердила, що кілька молодих людей потрапили в залізничну аварію, але відмовилася надати додаткові подробиці.

Bild повідомляє, що вантажний поїзд тягнув жертв кілька сотень метрів. Аварія сталася між двома станціями.

Причини аварії наразі невідомі. На місце події прибуло близько 35 пожежників та рятувальників.

Рятувальні команди обшукують полотно гусениць та використовують дрони для пошуку можливих потерпілих.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення потягів у метро Мехіко 7 січня загинула людина.