Європарламент ухвалив резолюцію щодо посилення підтримки України та її підготовку до вступу в ЄС

Європарламентарі висловилися за "негайне та повне" ембарго на імпорт в ЄС викопного палива та урану з Росії, а також повну відмову від "Північних потоків".

2 лютого Європейський парламент ухвалив резолюцію, де висловив свої очікування від майбутнього саміту ЄС-Україна у Києві та посилення підтримки нашої держави, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Документ підтримали 489 депутатів, проти виступили 36, а 49 утрималися.

Згідно з документом, Євросоюз має розпочати роботу над початком переговорів про вступ України в блок. Також Євросоюзу необхідно надалі підтримувати "дорожню карту" із викладенням подальших кроків для забезпечення приєднання України до єдиного ринку ЄС.

При цьому європарламентарі закликали Україну "якнайшвидше провести суттєві реформи, щоб країна прийшла у відповідність до критеріїв членства в ЄС". На думку депутатів, вступ до Європейського Союзу - це "процес, що ґрунтується на досягненнях і передбачає дотримання відповідних процедур і виконання пов'язаних з ЄС реформ і критеріїв".

Європаламент також висловився за збільшення і прискорення військової допомоги нашій державі, зокрема, зброї. Крім того, Києву пропонують надати політичну, економічну, інфраструктурну, фінансову та гуманітарну підтримку.

У резолюції закликали на саміті ЄС-Україна, який має відбутися 3 лютого, приділити першочергову увагу питанню заходів з відновлення нашої держави. На думку євродепутатів, підтримка Заходу допоможе стимулювати економічне зростання в Україні після війни.

Також у документі закликали використати заморожені в Європі російські активи і запровадити "негайне та повне" ембарго на імпорт в Євросоюз викопного палива та урану з Росії та повністю відмовитися від "Північних потоків".

Нагадаємо, у попередній резолюції Європейський парламент висловився за створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності всіх, хто винний у злочині агресії проти України.