Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель прибули до Києва. Завтра вони братимуть участь у саміті Україна-Євросоюз.

Фото зі столичного вокзалу європосадовці опублікували в соцмережах.

Фото: Twitter von Der Leyen

"Рада повернутися до Києва з четвертим від початку російського вторгнення візитом", – написала фон дер Ляєн у твіттері.

Вона додала, що прибула, аби поглибити підтримку та співпрацю.

Боррель своє чергою написав, що приїхав, щоб передати потужний сигнал підтримки для всіх українців, які захищають свою державу.

Фото: Josep Borrel twitter

У четвер головні члени Єврокомісії зустрінуться зі своїми колегами в українському уряді. У п'ятницю голова Комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Шарль Мішель зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.

У межах зустрічей та саміту союзники обговорять надсилання ще більшої кількості зброї та грошей в Україну, розширення доступу українських товарів на ринок ЄС, допомогу Україні в енергетичних потребах, ухвалення нових санкцій проти Росії, судове переслідування Кремля за війну та зону роумінгу для українських операторів.

3 лютого відбудеться саміт Україна-ЄС – уже 24-ий. Цей захід стане першим самітом, відколи Україна отримала статус кандидата в члени Єврооюзу.

У драфті комюніке, з яким ознаймилися журналісти, не зазначено жодних можливих дат членства України. Натомість там перерахували численні умови для приєднання від політичної та економічної стабільності до прийняття кліматичних законів ЄС і соціальних стандартів та стандартів охорони здоров’я.

"ЄС ухвалить рішення щодо подальших кроків, коли всі умови... будуть повністю виконані. Україна підкреслила свою рішучість виконати необхідні вимоги для того, щоб якнайшвидше почати переговори про вступ", – йдеться в документі.