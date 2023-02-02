ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
Два колишні топчиновники Міноборони отримали підозри у розтраті держкоштів, – ЗМІ (оновлено)
Два колишні топчиновники Міноборони отримали підозри у розтраті держкоштів, – ЗМІ (оновлено)
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 2 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 2 людини, поранено 21 (оновлено)
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
ГоловнаСвіт

Боррель не виключає постачання Києву винищувачів

"Постачання бойових танків теж спочатку було спірним питанням, однак у результаті по ньому вдалося досягти консенсусу".

Боррель не виключає постачання Києву винищувачів
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель не виключає, що постачання Україні винищувачів все ж таки можуть бути зроблені, навіть незважаючи на нинішню стриману позицію низки західних країн, у тому числі Німеччини та США.

Про це він заявив напередодні Україна в Києві, передає Deutsche Welle.

Боррель зазначив, що постачання бойових танків теж спочатку було спірним питанням, однак у результаті по ньому вдалося досягти консенсусу.

Він також нагадав, що побоювання можливої ескалації у війні висловлювалися перед кожним новим етапом постачання Києву західних озброєнь.

Нагадаємо, низка європейських політиків, у тому числі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, висловлюються за надання Україні західних бойових літаків. Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден займають обережнішу позицію і не поспішають підтримувати ідею таких поставок.

Експрем'єр Британії Борис Джонсон у США закликав дати Україні винищувачі настільки швидко, наскільки можливо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також