Боррель не виключає постачання Києву винищувачів

"Постачання бойових танків теж спочатку було спірним питанням, однак у результаті по ньому вдалося досягти консенсусу".

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель не виключає, що постачання Україні винищувачів все ж таки можуть бути зроблені, навіть незважаючи на нинішню стриману позицію низки західних країн, у тому числі Німеччини та США.

Про це він заявив напередодні Україна в Києві, передає Deutsche Welle.

Боррель зазначив, що постачання бойових танків теж спочатку було спірним питанням, однак у результаті по ньому вдалося досягти консенсусу.

Він також нагадав, що побоювання можливої ескалації у війні висловлювалися перед кожним новим етапом постачання Києву західних озброєнь.

Нагадаємо, низка європейських політиків, у тому числі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, висловлюються за надання Україні західних бойових літаків. Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден займають обережнішу позицію і не поспішають підтримувати ідею таких поставок.

Експрем'єр Британії Борис Джонсон у США закликав дати Україні винищувачі настільки швидко, наскільки можливо.