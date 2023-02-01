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Джонсон у США закликав дати Україні винищувачі настільки швидко, наскільки можливо

Він нагадав, що в підсумку Україна отримувала все озброєння, в якому їй відомвляли. 

Джонсон у США закликав дати Україні винищувачі настільки швидко, наскільки можливо
F-16
Фото: defense.gov

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав західних лідерів надати Україні винищувачі настільки швидко, наскільки можливо. Зараз він перебуває з візитом у США, де проводить перемовини з американськими законодавцями щодо допомоги Україні, пише The Guardian

У коментарі Fox News Джонсон заявив, що кожного разу, коли Україні говорили, що не дадуть їй якесь певне озброєння, у підсумку вона його отримувала. Він додав, що і йому раніше говорили, що надання українцям ручних протитанкових ракет було неправильним, але "насправді вони були незамінними".

Джонсон як аргумент навів надання Штатами за колишнього президента-республіканця Дональда Трампа протитанкових систем Javelin, і вони виявилися незамінними в боротьбі з російськими танками. Він сказав, що пам’ятає і те, як "були суперечки щодо реактивних систем залпового вогню, РСЗВ", але вони виявилися "неоціненними" для українців.

Республіканці, як відомо, тепер мають лідерство в нижній палаті Конгресу, а деякі з них висловлювалися за припинення військової допомоги України.

Президент США Джо Байден цього тижня відповів, що Штати не надаватимуть Україні свої винищувачі F-16. Речник британського премʼєра Ріші Сунака сказав, що і британських винищувачів українці не отримають, бо вони складні і потребують місяців навчання. 

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