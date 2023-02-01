США готують пакет військової допомоги Україні на 2,2 млрд доларів, - ЗМІ

Він, як очікується, вперше включатиме ракети більшого радіусу дії.

Поінформовані офіційні особи США повідомляють про підготовку пакету військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

“Сполучені Штати готують пакет військової допомоги на суму 2,2 мільярда доларів для України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він, як очікується, вперше включатиме ракети більшого радіусу дії.

Також він буде містити інші боєприпаси та зброю.

Some Ukraine glide bomb news tonight... The GLSDB is a new weapon that will double Ukraine's current rocket range. https://t.co/Iaw0hdtbQI — Mike Stone (@MichaelStone) January 31, 2023

Як раніше повідомлялось, США не мають жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні і продовжуватимуть співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.