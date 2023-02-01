США готують пакет військової допомоги Україні на 2,2 млрд доларів, - ЗМІ

Поінформовані офіційні особи США повідомляють про підготовку пакету військової допомоги Україні.
Про це повідомляє Reuters.
“Сполучені Штати готують пакет військової допомоги на суму 2,2 мільярда доларів для України”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що він, як очікується, вперше включатиме ракети більшого радіусу дії.
Також він буде містити інші боєприпаси та зброю.
Some Ukraine glide bomb news tonight... The GLSDB is a new weapon that will double Ukraine's current rocket range. https://t.co/Iaw0hdtbQI— Mike Stone (@MichaelStone) January 31, 2023
Як раніше повідомлялось, США не мають жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні і продовжуватимуть співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.