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США готують пакет військової допомоги Україні на 2,2 млрд доларів, - ЗМІ

Він, як очікується, вперше включатиме ракети більшого радіусу дії. 

США готують пакет військової допомоги Україні на 2,2 млрд доларів, - ЗМІ
Запуск ракети ATACMS з ПУ M270 MLRS
Фото: Wiki/US Army

Поінформовані офіційні особи США повідомляють про підготовку пакету військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

“Сполучені Штати готують пакет військової допомоги на суму 2,2 мільярда доларів для України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він, як очікується, вперше включатиме ракети більшого радіусу дії. 

Також він буде містити інші боєприпаси та зброю.

Як раніше повідомлялось, США не мають жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні і продовжуватимуть співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.

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