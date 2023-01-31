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Норвегія може затвердити п’ятирічну програму підтримки України – ЗМІ

В Осло поки що не конкретизують суму коштів.

Норвегія може затвердити п’ятирічну програму підтримки України – ЗМІ
Прапор Норвегії

Уряд Норвегії 7 лютого планує презентувати в парламенті детальний план довгострокової підтримки України.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на норвезьке видання Vårt Land.

Протягом п’яти років через окрему програму Україні будуть виділені "значні кошти в розмірі мільярдів" норвезьких крон. 

Цьогоріч сума буде розподілена порівну на військову та цивільну підтримку включно з відбудовою.

Уряд Норвегії також виділить грант на подолання наслідків російської агресії в Україні в країнах Глобального Півдня. Насамперед це стосуватиметься подолання високих цін на електроенергію та продовольство.

Наразі в Осло не конкретизують суму коштів, бо не знають, якою вона має бути. Але зрозуміло, що підтримка України буде виняткова в плані розміру й тривалості.

Очікується, що схвалення програми дозволить Норвегії досягти встановленої урядом мети витрат 1% ВВП на допомогу у 2023 році.

Як раніше повідомлялось, Норвегія відправить частину свого парку танків Leopard 2 німецького виробництва в Україну "якнайшвидше" - ймовірно, наприкінці березня.

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