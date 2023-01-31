У Франції через страйки проти пенсійної реформи відбулися перебої в роботі шкіл, транспорту і заводів

Вчителі не прийшли на роботу, а працівники підприємства вивели з ладу робочі інструменти.

У Франції страйкарі проти пенсійної реформи завадили роботі нафтопереробного заводу, громадського транспорту та шкіл. В країні другий день тривають загальнонаціональні протести, спрямовані проти збільшення пенсійного віку, пише Reuters.

Президент Еммануель Макрон запропонував збільшити вік виходу на пенсії до 64 – на два роки. Люди на знак незгоди вийшли з маршами по всій території країни.

У вівторок на залізничних мережах курсував лише кожен третій високошвидкісний поїзд TGV і ще менше місцевих і регіональних поїздів. Послуги в паризькому метро надавалися в безладі.

Підбадьорені своїм успіхом на початку місяця, коли понад мільйон людей вийшли на вулиці, профспілки, які боролися за збереження своєї влади та впливу, закликали громадськість масово вийти на вулиці.

Профспілки заявили, що половина вчителів початкової школи не прийшли на роботу. TotalEnergies (TTEF.PA) повідомила, що у 55% її працівників у ранкові зміни на нафтопереробних заводах вийшли з ладу інструменти.

За оцінками Міністерства праці, реформа пенсійної системи дасть додаткові 17,7 мільярда євро (19,18 мільярда доларів) щорічних пенсійних внесків.

Профспілки кажуть, що є й інші способи збільшити дохід, наприклад, оподатковувати супербагатих або попросити роботодавців чи забезпечених пенсіонерів робити більше внесків.