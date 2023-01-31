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У парламенті Канади підтримали визнання ПВК “Вагнер” терористичною організацією

Остаточне рішення має ухвалити уряд.

У парламенті Канади підтримали визнання ПВК “Вагнер” терористичною організацією
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Нижня палата парламенту Канади одностайно підтримала постанову про направлення уряду пропозиції щодо визнання ПВК “Вагнер” терористичною організацією.

Заяву до сесійної зали внесла депутатка від Нової демократичної партії Гізер Макферсон, пише Укрінформ.

“Зважаючи на інформацію про порушення підтримуваною Росією групою “Вагнер” прав людини та напади на цивільних в Україні, а також в інших частинах світу, Палата громад закликає уряд негайно визнати групу Вагнера терористичною організацією”, – йдеться у тексті постанови.

 

У Канаді уряд уповноважений виносити рішення про внесення певних організацій до переліку терористичних, тож ця постанова є рекомендаційною, а не обов’язковою до виконання.

Нагадаємо, правління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визнало групу Вагнера міжнародною злочинною організацією і запровадило санкції щодо фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з цією ПВК.

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