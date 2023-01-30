Франція розглядає запит України на підготовку пілотів винищувачів

Міністри оборони Франції та України мають обговорити запит України на підготовку пілотів на винищувачах французького виробництва.

Про це виданню Politico повідомив помічник міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Заява прозвучала після минулотижневого інтерв’ю міністра оборони України Олексія Резнікова французькій газеті Le Figaro, в якому він закликав Париж допомогти в навчанні українських льотчиків на французьких літаках.

«Я чув, як багато експертів схвально відгукуються про французькі літаки та їхніх пілотів. Звичайно, я був би дуже радий, якби українських пілотів можна було б навчити керувати французькими літаками та використовувати цей досвід для забезпечення перемоги», – сказав він.

Після рішення партнерів України про передачу сучасних танків, одразу кілька європейських і американських офіційних осіб заявили, що питання відправки винищувачів в Україну більше не закрите. Зокрема, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хоекстра заявив, що Амстердам розгляне запит на винищувачі F-16, додавши, що «немає табу» щодо військової підтримки.

Також минулого тижня заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив, що США будуть «дуже обережно» обговорювати з Україною і союзниками ідею надання винищувачів.

Разом з цим канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечив можливість передачі Україні сучасних винищувачів.