​Посли G7 та ЄС очікують від України відновлення е-декларування та антикорупційної програми

"Ухвалення ДАП стане чудовим результатом, який можна буде презентувати під час Саміту Україна – ЄС".

Національне агентство з питань запобігання корупції розраховує на затвердження урядом проєкту Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки найближчими днями, але цьому може завадити спротив з органів, що належать до найбільш корумпованих сфер.

Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков під час зустрічі з послами країн Великої сімки (G7) та Європейського Союзу у резиденції Посла Японії в Україні.

"Затвердження ДАП є ключовим у подальшій реалізації Антикорупційної стратегії, що допоможе України економити до 200 млрд грн платників податків щорічно та долати корупцію у галузях, які найбільш уражені корупцією. І це може гарантувати прозорість у майбутніх процесах пов’язаних з відбудовою. Програма спрямована на подальше зміцнення антикорупційних інституцій в Україні, а також впровадження антикорупційних стандартів ЄС у ключових сферах суспільного життя та економіки. Це ще один вагомий крок на шляху інтеграції України до ЄС та НАТО", - сказав Новіков.

Голова НАЗК додав, що вже 3 лютого в Києві відбудеться Саміт Україна-ЄС, тому держава має продемонструвати свою готовність до нього, затвердивши ДАП та продемонструвавши нашим партнерам абсолютну нетолерантність України до корупції.

Новіков обговорив з послами G7 необхідність відновлення декларування публічних службовців та фінансової звітності політичних партій. Вони висловили свою чітку підтримку якнайшвидшого ухвалення ДАП та відновлення інструментів запобігання корупції (електронне декларування та фінансове звітування політичних партій).

Так, посол ЄС в Україні Матті Маасікас зауважив, що ухвалення ДАП "стане чудовим результатом, який можна буде презентувати під час Саміту Україна – ЄС".

Посли пообіцяли продовжувати підтримку антикорупційних реформ, незалежності антикорупційних органів України, а також закликали забезпечити ефективний та прозорий процес отримання міжнародної допомоги під час відбудови України, зокрема, - гарантування належної системи комплаєнсу у виконавців проектів з відбудови.

Нагадаємо, раніше в Європейській комісії взяли до уваги інформацію про розслідування фактів корупції в Україні та привітали зусилля нашої держави, спрямовані на викорінення цього явища.