Війна проти України підштовхує колишні радянські республіки до нових союзників, а не до Росії, – Bloomberg

Однією з цілей російського вторгнення до України було затвердження регіонального домінування Росії, але війна привела до протилежного ефекту. Посадовці з колишніх радянських республік у Центральній Азії та на Кавказі кажуть, що війна спонукала їхні уряди шукати способи зменшення залежності від Москви, звертаючись до Туреччини, ЄС та країн Близького Сходу, пише Bloomberg.

Усі співрозмовники агентства говорили на умовах анонімності. Російські посадовці, які також побажали залишитися неназваними, також сказали, що Кремль реагує на віддалення від нього нервово, навіть жорстко, оскільки втрачає впевненість у своїй здатності впливати.

У той час як провал мети Кремля найбільш очевидний в Україні та Молдові, які подали заявку на членство в ЄС і отримали статус кандидата, вторгнення змусило навіть традиційних друзів, таких як Казахстан і Вірменія, активно налагоджувати зв’язки з державами, які Москва довго намагалися стримувати в регіоні. Зокрема, це дозволило Туреччині заповнити цю "прогалину".

Путін посилався на Казахстан як на модель відносин, які він хотів, щоб Росія мала з колишніми радянськими країнами. У січні 2022 він відправив свої війська, щоб допомогти президенту Касим-Жомарту Токаєву придушити масові заворушення. Проте Токаєв відкрито не погоджувався з виправданням повномасштабної війни і дозволив сотням тисяч росіян втекти до своєї країни – найбільшого експортера нафти в Центральній Азії – після оголошення Росією мобілізації у вересні.

"Росія стає все більш токсичною", – сказав Бейбіт Апсенбетов, колишній член правління найбільшого банку Казахстану АТ "Казкоммерцбанк".

Схоже, що Росія демонструє своє невдоволення Казахстаном, оскільки неодноразово переривала потоки через трубопровід Каспійського консорціуму (КТК), посилаючись на технічні чи нормативні проблеми. Трубопровід, яким Казахстан відправляє близько 80% експорту нафти, проходить через Росію до чорноморського порту Новоросійськ, менш ніж за 100 миль від окупованого Криму.

У листопаді Казахстан заявив, що збільшить експорт нафти через Каспійське море на 1,5 мільйона тонн за рахунок подачі нафти в трубопровід Баку-Джейхан, який пролягає від Азербайджану до середземноморського узбережжя Туреччини. Токаєв сказав, що потоки вздовж маршруту, який минає Росію, можуть з часом зрости до 20 мільйонів тонн. Казахстан у 2021 році відправив через КТК понад 50 млн тонн.

Минулого року Токаєв також заохочував оборонні зв’язки з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і відвідав Саудівську Аравію, Катар та Об’єднані Арабські Емірати для посилення торговельної та інвестиційної співпраці.

Сусідній Узбекистан, сильно залежний від торгівлі з Росією, у липні 2022 підписав Угоду про розширене партнерство та співпрацю з ЄС. У грудні, після другої зустрічі в рамках нового діалогу про стратегічне партнерство зі США, у спільній заяві привітали "готовність нації встановити нові торговельні шляхи та диверсифікувати ринки імпорту та експорту".

"Звичайно, Росія залишається потужною силою в регіоні. З міжнародними санкціями у відповідь на війну, яка блокує західні торговельні шляхи Росії, колишні радянські сусіди Москви стали ще більш важливими для неї як канали торгівлі. Експорт до Росії з інших членів очолюваного Москвою Євразійського економічного союзу – Білорусі, Казахстану, Вірменії та Киргизстану – різко зріс, оскільки товари перенаправляються з Європи. Також зріс турецький експорт до Росії", – зазначили в Bloomberg.

У Вірменії зростає розчарування через небажання чи нездатність Росії втрутитися в тривалий територіальний конфлікт із сусіднім Азербайджаном, який користується сильною оборонною підтримкою Туреччини. Офіційні особи обурюються через семитижневу де-факто азербайджанську блокаду Лачинського коридору, життєво важливого дорожнього сполучення з вірменами, які проживають у спірному анклаві Нагірний Карабах, у той час як російські миротворчі війська в цьому районі спостерігають за цим.

Азербайджан також наблизився до ЄС, підписавши в липні угоду про подвоєння експорту газу до блоку до 2027 року, оскільки Брюссель прагне замінити російське викопне паливо у відповідь на війну в Україні. Минулого місяця ЄС заявив, що також допоможе профінансувати прямий кабель живлення від Азербайджану та сусідньої Грузії до країн-членів ЄС через Чорне море, з можливістю згодом з’єднати Україну та Молдову.

Нагадаємо, Росія, Казахстан, Вірменія, Киргизстан, Таджикістан, Узбекистан входять до складу Організації договору колективної безпеки, проте головною в ній вважаєтья саме РФ. У січні цього року Вірменія відмовила в проведенні навчань військ ОДКБ на своїй території. У жовтні 2022 Киргизстан скасував військові навчання "Непорушне братерство", що мали проходити на його території.