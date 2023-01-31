​Міноборони Угорщини проводить кадрові "чистки" в армії, - Bloomberg

Наразі вже скорочено "сотні високопоставлених осіб, у тому числі генералів, полковників і підполковників".

Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький заявив про глобальну "чистку" в армії і перебудови її до стандартів НАТО.

Про це він розповів в інтерв'ю Bloomberg.

Міністр зазначив, що наразі вже скорочено "сотні високопоставлених осіб, у тому числі генералів, полковників й підполковників". При цьому "чистка" продовжиться, остаточне число звільнених стане відомо лише наступного місяця.

Салай-Бобровницький наголосив, що така глобальна перебудова системи "свідчить про реальні наміри уряду Угорщини створити сучасну європейську армію".

Водночас, деякі опозиційні політики кажуть, що реальна мета уряду полягає в ослабленні західної орієнтації країни під час вторгнення Росії в Україну. Уряд Віктора Орбана, ймовірно, хоче поповнити армію політично лояльними до нього особами.

У відповідь на таку критику міністр оборони заявив, що реформи в армії назрівали давно, і що не потрібно шукати подвійного сенсу в діях уряду.

Нагадаємо, раніше Салай-Бобровніцкі, а також міністр оборони Австрії Клаудія Таннер заявили, що Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю в Україну.